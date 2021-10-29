Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Атомная энергетика может помочь в усилиях по борьбе с изменением климата, а принципиальный отказ от нее осложнит проблему энергоснабжения, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

Билл Гейтс World Economic Forum

«Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежности энергоснабжения и выгодных цен (на энергоресурсы). Мы не должны исключать то или иное решение, пока точно не проверим расходы и надежность (при переходе на возобновляемые источники)», — цитирует его газета Handelsblatt.

Он отметил, что потребность в электроэнергии резко возрастет, «поскольку мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов и должны будем перестроить на новый лад многие заводы».

По его словам, новые, более безопасные атомные реакторы помогут не допустить климатической катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гейтс заявил, что человечество станет готово к будущим пандемиям только тогда, когда оно будет способно сможет создавать вакцину в течение 100 дней.

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