Кишинёв, 29 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Очередной конкурс на закупку природного газа объявила молдавская государственная компания Energocom. Она намерена получить 127 200 мегаватт-часов (МВт-ч) газа в период с 30 ноября по 2 декабря, говорится в сообщении на сайте компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Этот газ в объёме не менее 31 800 мегаватт-часов в день может быть направлен в страну через газотранспортную систему Румынии и Украины.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица пояснила, что речь идёт о пробных альтернативных закупках газа. Эти объёмы нужны, чтобы сбалансировать снижение давления в газотранспортной сети.

Ранее тендеры на поставку Молдавии газа выигрывали польская нефтегазовая компания PGNiG, голландская Vitol и швейцарская DXT Commodities.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия, объявившая режим ЧП из-за нехватки газа, пока не соглашается заключить с российским Газпромом долгосрочный контракт. До конца октября продлено действующее соглашение о поставках газа из РФ.

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