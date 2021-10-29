Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Более трех четвертей населения Швеции имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября написала газета Aftonbladet со ссылкой на пресс-релиз Агентства общественного здравоохранения.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Представители ведомства проверили наличие антител в образцах крови, собранных в восьми регионах. Антитела были обнаружены в 76% образцов.

«Высокий охват вакцинацией является самым важным объяснением того факта, что мы видим резкое и ожидаемое увеличение распространенности антител в возрастной группе 20—64 года. Сохраняется очень высокая доля антител в возрастной группе 65—95 лет. Это является показателем хорошего уровня вакцинации», — говорится на сайте ведомства.

Среди детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет антитела были обнаружены в 42% образцов крови.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции на фоне пандемии снизилось потребление алкоголя