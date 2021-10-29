Москва, , 12:10 — REGNUM Для снижения угрозы распространения коронавируса необходимо предпринять дополнительные меры. В первую очередь усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной, полагают 16% жителей России, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Также участники опроса для улучшения ситуации по коронавирусу повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), также ввести карантин, локдаун, увеличить количество выходных (7%) и закрыть границы России (5%).

Считают, что сейчас эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в их регионе улучшается только 10% опрошенных (22% среди жителей Северо-Кавказского ФО, 17% среди жителей Дальневосточного ФО).

Назвали ситуацию стабильной 18% (28% среди жителей Северо-Кавказского ФО и 29% среди жителей Дальневосточного ФО. Полагают, что она ухудшается 60% (71% среди жителей Поволжского ФО, 67% среди жителей Центрального ФО).

Опрос проведен 24 октября 2021 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (72%) проведут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома.

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