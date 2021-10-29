Магас, 29 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлен факт поставки лекарств в онкологический диспансер без документов, подтверждающих их легальность. Документы на поставку и оплату лекарственных средств были подписаны чиновниками из минздрава республики и руководством онкодиспансера. По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили 29 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, в марте 2021 года подозреваемые перевели 11 млн рублей из бюджета одной из коммерческих организаций, которая поставила в республику лекарственные препараты. При этом поступившие лекарства не соответствовали условиям заключенных контрактов. Кроме того, документы, подтверждающие легальность их происхождения и качество, отсутствовали.

Как оказалось, ранее данные лекарственные препараты с индивидуальными контрольными идентификационными знаками были поставлены в медицинские учреждения ряда других субъектов РФ, а впоследствии похищены оттуда.

Вся цепочка действующих лиц, совершивших данное преступление, в настоящее время устанавливается следователями.