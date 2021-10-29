Вена, 29 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» поставляет газ австрийской OMV в полном соответствии с контрактом. Об этом глава OMV Альфред Штерн заявил в ходе телеконференции.

Gazprom.ru «Газпром»

Он отметил, что контракт с российской компанией действует уже многие годы. И в этом году, и в предыдущие годы Газпром поставлял топливо «согласно своим контрактным обязательствам».

Штерн заявил также, что газопровод «Северный поток — 2», первая нитка которого уже готова к запуску, может разнообразить газовую инфраструктуру в Европе и помочь восстановлению спроса и предложения.

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