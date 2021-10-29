Воронеж, , 12:08 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусом, это новый суточный максимум для региона. Статистику за последние сутки опубликовал 29 октября региональный оперативный штаб. Накануне, 28 октября, было зарегистрировано 763 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровевшими после COVID-19 признаны за последние сутки 168 воронежцев. Скончались 68 пациентов с коронавирусом.

В общей сложности в регионе заражения коронавирусом подтвердилось уже у 152 657 человек, выздоровели из этого числа 118 747 пациентов. Спасти врачи не смогли 7 075 пациентов.

Отметим, что. по данным оперштаба на утро 29 октября, в регионе полностью завершили вакцинацию 800 374 взрослых воронежца. За сутки привились 16 916 человек, в том числе первым компонентом — 11 212. Уже более 84 тыс. воронежцев прошли ревакцинацию.