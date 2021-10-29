Пенза, 29 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В арбитраж Пензенской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Пензенский завод крупногабаритного оборудования». Заявление кредитора арбитраж региона пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом выступает ОАО «Пензенский завод химического машиностроения», заявление от которого появилось в базе 27 октября 2021 года. Сумма исковых требований не сообщалась.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в июне 2008 года. Уставный капитал — более 104 млн рублей, основной вид деятельности — производство оборудования. Владельцем 97% доли в активе является частная компания «Кортосис холдинг лимитед» (Кипр). За 2020 год предприятие получило чистый убыток — 57,146 млн рублей.