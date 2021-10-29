Саратов, 29 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Между Казанью и Оренбургом с 1 ноября возобновляется полетная программа. Осуществлять авиаперевозки будет авиакомпания «Оренбуржье», сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

(сс) gustavmelin0 Авиакомпания

Рейсы Оренбург-Казань-Оренбург будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Оренбурга запланирован в 08:00 (местное время) с прибытием в Казань в 08:15 (мск). Рейс из столицы Татарии намечен в 09:00, посадка в Оренбурге — в 13:00.

Время в Казани совпадает в московским, а в Оренбургской области на два часа его опережает, отмечают в пресс-службе воздушной гавани Казани.

ИА REGNUM напоминает, с 5 октября авиакомпания «РусЛайн» возобновила полеты по маршруту Казань-Калуга.

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