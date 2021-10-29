Сеул, , 12:06 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран президентом международной организации Глобальный институт зелёного роста (GGGI) на третий срок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Пан Ги Мун Un.org

По их словам, кандидатуру Пан Ги Муна единогласно поддержали представители всех 40 стран-членов организации, которая занимается проблемами изменения климата и обеспечения низкоуглеродного роста в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Институт был основан в 2012, а Пан Ги Мун был впервые избран его президентом на двухлетний пост в 2018 году. С тех пор к Глобальному институту зелёного роста присоединились 14 новых стран-членов.

Известно, что в ноябре 41-м членом организации станет Пакистан.

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