Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от ковида практически сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 171 и 172. Также подтверждены очередные летальные исходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 29 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 37 459 случаев заражения коронавирусом, из них за сутки инфицированы 172 жителя. Напомним, что сутками ранее коронавирус был выявлен у 165 человек.

Вылечились 32 745 пациентов, доля выздоровевших составила 87,4%. Из них за последние сутки выписан 171 человек.

Число летальных исходов продолжает расти. Умерли от ковида ещё 18 жителей Чувашии, всего скончались 2724 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) планируют закрыть все учреждения торговли, кроме отдельных предприятий общественного питания, работающих в формате ковид-фри. Окончательное решение будет принято 29 октября.