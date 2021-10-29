Аликанте, Испания, 29 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Испании 70-летний мужчина из Финляндии был задержан в качестве подозреваемого в убийстве своей возлюбленной, 68-летней соотечественницы. Об этом пишет агентство EFE.

Pixabay.com Убийство

Отмечается, что часть останков женщины была найдена утром 29 октября в мусорном контейнере в городе Торревьеха неподалёку от Аликанте.

Источники следствия сообщили агентству, что ранее между возлюбленными не было никаких конфликтов.