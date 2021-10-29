Ярославль, 29 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 280 новых случаев заражений коронавирусом. Таким образом третий день подряд устанавливается рекорд по заболеваемости. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Ещё 130 человек выздоровели и 5 погибли. Всего с начала периода в регионе выявлено 68 тысяч 420 случаев заражения. 58 тысяч 497 человек выздоровели, 1 тысяча 367 человек погибло.

Накануне, 28 октября за сутки было выявлено 273 случая заражения.