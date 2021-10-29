Тбилиси, 29 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии с января по сентябрь 2021 года вырос на 11,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 29 октября на сайте организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Рост экономики Грузии в сентябре в сравнении с этим месяцем прошлого года составил 6,9%. Экспорт товаров из страны за семь месяцев вырос на 24,0% в сравнении с этим периодом 2020 года и составил почти $3 млрд, импорт вырос на 21,6% и достиг $7 млрд.

По данным Грузстата, рост в прошлом месяце наблюдался в производственном секторе, в финансово-страховой деятельности, в сфере ЖКХ, в транспортной отрасли, торговле, а также в секторе отдыха и развлечений.

Стоит отметить, что 5 октября правительство Грузии очередной раз увеличило прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 7,7% до 9,5%. По данным грузинского Нацбанка, рост экономики во многом обеспечивает экспорт полезных ископаемых в Китай, а также поставка в Россию вина и минеральной воды.