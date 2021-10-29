Волгоград, 29 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Врача-травматолога избил пациент, не желающий стоять в очереди, в одной из поликлиник Волгограда, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального УМВД.

40.мвд.рф Задержание

По данным дознавателей, утром 14 августа 2021 года 32-летний житель Суровикино, временно проживающий в Волгограде, пришёл в поликлинику на повторный осмотр к врачу. Пациент, минуя очередь и до назначенного времени приёма, ворвался в кабинет и потребовал срочного осмотра. Травматолог пояснил условия оказания медпомощи, однако мужчина с угрозами набросился на медика и несколько раз ударил его кулаками по лицу. Злоумышленник скрылся, когда доктор упал.

Мужчину задержали, он своей вины в произошедшем не признаёт. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».