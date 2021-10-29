Саратов, , 12:15 — REGNUM В Саратовской области возбудили уголовное дело по п. а. ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области поступило в ночное время 29 октября.

Валерий Рашкин Kprf.com

Участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства выехали на место происшествия, где обнаружили автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

«При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителю автомобиля предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина отказался.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным СМИ, фигурантом уголовного дела может быть депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Предполагается, что он находился за рулём автомобиля «Лада Ларгус», в багажнике которого обнаружили мёртвого лося. Сам депутат якобы объяснил, что труп животного он и его спутник нашли, но сдать не успели.

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