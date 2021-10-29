Начальника крупнейшей костромской колонии обвиняют в превышении полномочий
Кострома, 29 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Начальника оперативного отдела костромской исправительной колонии строгого режима №1 будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
В 2021 году обвиняемый был назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника колонии. По версии следствия, в это время он оказал покровительство осуждённым, разрешив им пользоваться сотовыми телефонами. Также он запретил сотрудникам изымать запрещённые в исправительном учреждении предметы и фиксировать нарушение правил в документах.
Впоследствии телефоны у осужденных были изъяты. Уголовное дело направлено в суд. В случае, если вина сотрудника будет доказана, ему может грозить штраф, отстранение от службы, либо лишение свободы на срок до 4 лет.
Справка: исправительная колония строгого режима No1 — самое крупное подразделение уголовно-исполнительной системы Костромской области. В ней содержатся около 1,5 тыс. человек, ранее отбывавших наказание в тюрьме. В колонии действует крупнейший центр трудовой адаптации. Осуждённые производят электротехнические изделия — трансформаторы тока и светодиодные светильники под маркой «Элти». Продукция выпускается и реализуется по государственным контрактам и для нужд частных заказчиков.