Кострома, 29 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Начальника оперативного отдела костромской исправительной колонии строгого режима №1 будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области

В 2021 году обвиняемый был назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника колонии. По версии следствия, в это время он оказал покровительство осуждённым, разрешив им пользоваться сотовыми телефонами. Также он запретил сотрудникам изымать запрещённые в исправительном учреждении предметы и фиксировать нарушение правил в документах.

«В результате осужденные на протяжении длительного времени использовали в своих целях средства сотовой связи, осуществляли при помощи мобильного приложения денежные переводы, в том числе для организации себе и другим осужденным передач продуктов питания, а также совершали ставки в букмекерской компании» , — говорится в сообщении.

Впоследствии телефоны у осужденных были изъяты. Уголовное дело направлено в суд. В случае, если вина сотрудника будет доказана, ему может грозить штраф, отстранение от службы, либо лишение свободы на срок до 4 лет.