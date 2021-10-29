Иркутск, 29 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. На Иркутской ГЭС 29 октября прекращен холостой сброс воды. Как сообщает пресс-служба компании «Евросибэнерго-гидрогенерация», это связано со стабилизацией гидрологической обстановки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ГЭС

«Пропуск воды через агрегаты составляет 2 410 кубометров в секунду», — пояснили гидрологи.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года затяжные дожди в Приангарье существенным образом сказались на повышении уровня воды в Байкале.

С 31 августа Енисейским бассейновым водным управлением установлен режим работы Иркутского гидроузла среднесуточным сбросным расходом 3400 м³/с.

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