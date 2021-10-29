Вильнюс, , 11:57 — REGNUM За последние 24 часа сотрудниками пограничной службы Литвы было вытеснено на территорию Белоруссии свыше 180 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытавшихся пробраться на территорию республики. Об этом 29 октября сообщает Служба охраны госграницы при литовском МВД.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Незаконно попасть в Литву в нескольких приграничных районах пытались 186 нелегальных мигрантов — максимальное число с 4 августа, нарушители были вытеснены в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что сотрудниками погранслужбы Литвы при этом не применялись специальные средства и оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что на границе Литвы и Белоруссии началось возведение четырехметрового по высоте заградительного сооружения с колючей проволокой.