Горно-Алтайск, , 11:56 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 22 872. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 62 новых случаев инфицирования, более половины из которых зарегистрированы в столице Горно-Алтайске. Диагноз также подтвердился у жителей семи районов. Выздоровели к настоящему времени 20 916 человек, в том числе 15 за последние сутки.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 442, в том числе: 394 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.