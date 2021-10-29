Калуга, 29 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года судебные приставы взыскали 187 миллионов рублей задолженностей по алиментам, что на 52 миллиона больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 29 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

На 1 октября 2021 года в подразделениях областного управления на принудительном исполнении находилось 6040 документов о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. На данный момент в регионе доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составляет 85,6%. Калужскими судебными приставами в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренный законодательством страны.

«В настоящее время каждый второй алиментщик региона ограничен в праве выезда за пределы страны, каждый третий ограничен в правые управления транспортными средствами, а каждый 18-й находится в исполнительном розыске. Кроме того, в этом году в рамках каждого 35-го исполнительного производства о взыскании алиментов произведены аресты имущества должников. За 9 месяцев 2021 года дела об административных правонарушениях по указанной статье возбуждены в отношении 591 должника. Уголовные дела за тот же период возбуждены в отношении 321 неплательщика, уклоняющегося от уплаты алиментов. Кроме того, в рамках 3219 неоконченных исполнительных производств выплата алиментов происходит за счет обращения взыскания на доходы должников, в том числе на заработную плату. Эти выплаты контролируют судебные приставы», — отметил Артём Залогин.