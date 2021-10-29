Москва, 29 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) выпустил сингл по названием «Мураками». О выходе трека он сообщил в личном Instagram-аккаунте 29 октября.

Okras Рэпер Элджей

https://www.instagram.com/tv/CVliu8Tomtm/

Песня «Мураками» войдёт в трек-лист будущего альбома. Дата релиза пластинки и её точное название пока неизвестны.

Ранее в Зюзинский суд Москвы поступило дело в отношении Элджея о пропаганде наркотиков. Дата его рассмотрения пока неизвестна.