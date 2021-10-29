Орел, , 11:55 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области утвердила прокуратура региона, об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Правительство Орловской области Марина Каширская © ИА REGNUM

Экс-глава департамента здравоохранения обвиняется по двум статьям — ч.1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как полагает следствие, в сентябре — ноябре 2020 года чиновник незаконно поручил одному из своих подчиненных провести проверку в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», которое обратилось в департамент с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа.

Сотрудник департамента поручение руководителя выполнил и внёс в акт проверки в отношении указанной организации данные о формальных нарушениях, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 года руководитель департамента подписал приказ об отказе медицинской организации в переоформлении соответствующей лицензии. Таким образом, считают следователи, он воспрепятствовал ее деятельности по осуществлению услуг гемодиализа населению Орловской области.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области

Уголовное дело в отношении экс-главы департамента здравоохранения рассмотрит Советский районный суд Орла. Второй фигурант дела, сотрудник департамента здравоохранения, ранее заключил досудебное соглашение, суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента Орловской области Иван Залогин был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года.