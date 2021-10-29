Орел, 29 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области утвердила прокуратура региона, об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Экс-глава департамента здравоохранения обвиняется по двум статьям — ч.1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как полагает следствие, в сентябре — ноябре 2020 года чиновник незаконно поручил одному из своих подчиненных провести проверку в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», которое обратилось в департамент с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа.

Сотрудник департамента поручение руководителя выполнил и внёс в акт проверки в отношении указанной организации данные о формальных нарушениях, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 года руководитель департамента подписал приказ об отказе медицинской организации в переоформлении соответствующей лицензии. Таким образом, считают следователи, он воспрепятствовал ее деятельности по осуществлению услуг гемодиализа населению Орловской области.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области

Уголовное дело в отношении экс-главы департамента здравоохранения рассмотрит Советский районный суд Орла. Второй фигурант дела, сотрудник департамента здравоохранения, ранее заключил досудебное соглашение, суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента Орловской области Иван Залогин был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года.