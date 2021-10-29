Москва, , 11:55 — REGNUM Генпрокуратура Молдавии отказалась выдать России обвиняемого в выводе из страны 500 млрд рублей Вячеслава Платона. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Министерство юстиции Молдавии Justice.gov.md

«Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены. В МВД подчеркнули, что Плахотнюк, Платон и Усатый являются гражданами как России, так и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Молдавии суд признал Платона виновным в незаконном выводе из страны €1 млрд. В июне 2020 года бизнесмена освободили, после того, как в генпрокуратуре республики объявили дело сфальсифицированным.

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