Чебоксары, 29 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Чувашии прогнозируется не по сезону тёплая погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Первый снегопад

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Причиной ясной погоды станет антициклон с центром над Казахстаном, который установится 31 октября. 30 октября прогнозируется облачность.

1 ноября ожидается солнечная, но ветреная погода при порывах до 13 метров в секунду. Уличные градусники покажут в среднем +11…+13 градусов тепла, что соответствует климатической норме октября, но из-за ветра ощущаемая температура составит 0…+5 градусов.

2 и 3 ноября северный антициклон принесёт похолодание, но при этом стихнет ветер. 4 и 5 ноября ветер вернётся, а 6 — 8 ноября атлантический циклон станет причиной очередного похолодания, снегопадов и снега с дождём. За трое суток может выпасть треть месячной нормы влаги.