Курган, , 11:53 — REGNUM В Курганской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводятся новые антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Работодатели должны обеспечить перевод непривитых от COVID-19 сотрудников и не переболевших на дистанционный режим работы.

С 1 ноября граждане от 18 лет и старше могут посещать организации вне зависимости от форм их собственности для получения бытовых услуг только при предъявлении паспорта, QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо справки о перенесённом заболевании, либо результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад.

С 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливается работа кафе, ресторанов и других организаций общепита, а также проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных мероприятий.

При проведении банкетов и поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих — не более 10 человек в зале при соблюдении правил рассадки.