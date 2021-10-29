Москва, , 11:52 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике машины. Видеозапись с места происшествия появилась в телеграм-канале политолога Сергея Карнаухова.

Валерий Рашкин Kprf.com

Ночью 29 октября полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль, в нем был Рашкин и еще один мужчина, утверждает политолог.

«Сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с участковым лысогорского районного отдела полиции, после осмотрен указанный автомобиль, в ходе которого в багажном отделении обнаружены части туши дикого животного (лось)», — приводит выдержки из протокола Карнаухов.

Парламентарий объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.

«На вопрос о том, что знают ли они, что указанные действия являются незаконными Рашкин дал положительный ответ», — следует из опубликованной в телеграм-канале части протокола.

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. рублей для самки, уточнили СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ.

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