Депутат Госдумы от КПРФ пойман с тушей лося в багажнике
Москва, 29 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике машины. Видеозапись с места происшествия появилась в телеграм-канале политолога Сергея Карнаухова.
Ночью 29 октября полицейский совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль, в нем был Рашкин и еще один мужчина, утверждает политолог.
«Сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с участковым лысогорского районного отдела полиции, после осмотрен указанный автомобиль, в ходе которого в багажном отделении обнаружены части туши дикого животного (лось)», — приводит выдержки из протокола Карнаухов.
Парламентарий объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.
«На вопрос о том, что знают ли они, что указанные действия являются незаконными Рашкин дал положительный ответ», — следует из опубликованной в телеграм-канале части протокола.
Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. рублей для самки, уточнили СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ.