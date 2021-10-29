Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Власти Ростовской области рассмотрят обращение представителей фитнес-индустрии, связанное с ужесточением ковидных ограничений на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Фитнес Дарья Драй © ИА REGNUM

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Владельцы фитнес-клубов готовы сократить время работы залов, ограничить посещение людей, не запускать пожилых и детей, лишь бы продолжать работать в период локдауна. В ином случае в этой сфере может сложиться практически предбанкротная ситуация. Никакие меры поддержки бизнесу не помогут, так как финансовый провал окажется намного больше.

«В настоящий момент обращение рассматривается оперативным штабом», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области после нерабочих дней могут продлить локдаун.

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