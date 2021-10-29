Сеул, , 11:50 — REGNUM С первого по третий квартал 2021 года доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 33,8%, что на 1% меньше, чем в августе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

Аккумулятор для электромобилей Toyota Wnyc.org

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 195,4 ГВт·ч, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Южнокорейская компания LG Energy Solution, которая поставляет аккумуляторы для электромобилей Volkswagen и Ford, заняла второе место, заняв 23,8% рынка и уступив китайскому конкуренту CATL (31,2%).

Доля SK Innovation составила 5,4% (5-е место), доля Samsung SDI — 4,6% (6-е место). Третье место на рынке заняла японская компания Panasonic, заняв 13,3% рынка. За ней следует китайский BYD с 7,9%.