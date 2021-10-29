Москва, , 12:00 — REGNUM Более 134 млрд рублей выделит российское правительство в 2022—2024 годах на доплаты неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Об этом говорится в правилах предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета субъектам РФ.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о выплатах региональных социальных доплат к пенсии для пенсионеров, которые не работают. Выплаты нацелены на доведение общей суммы материального обеспечения для таких людей до «установленной в субъекте величины прожиточного минимума пенсионера».

В 2022 году на социальные доплаты к пенсии будет выделено из федерального бюджета около 41,8 млрд рублей, в 2023 году — около 44,57 млрд рублей, в 2024 году — почти 47,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Против проекта выступили КПРФ и СРЗП, они подготовили свои варианты госсметы.

Читайте также: Госдума поддержала проект федерального бюджета на 2022−2024 годы