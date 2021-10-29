Стокгольм, 29 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Представители партии «Левых» в Швеции требуют переноса переговоров по изменению закона «О защите прав трудящихся» на послевыборный период. Однако премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает контрпродуктивным оставить данный вопрос нерешенным до выборов в Риксдаг 2022 года. Об этом он заявил 28 октября в интервью радиостанции Sveriges Radio.

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

«Иначе бы работодатели не получили бы помощь, а на рынке труда наблюдались бы худшие условия труда, противоречащие друг другу, и существовал бы более длительный испытательный срок при приеме на работу, если бы к власти пришло бы правое правительство», — объяснил Лёвен.

Отмечается, что вопрос об обширном изменении закона «О защите прав трудящихся» внес раскол и в профсоюзное движение. Так, два крупнейших профсоюза IF Metall и Kommunal согласились с изменениями законодательствами, в то время как другие профсоюзы с ними не согласны.