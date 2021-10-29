Москва, 29 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. С появлением цифрового рубля у российских банков появятся новые способы заработка и привлечения клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов РАНХиГС Антонина Левашенко.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«По заявлениям Банка России, инфраструктура цифрового рубля позволит снизить комиссии за эквайринг, что будет стимулом для приема платежей в цифровых рублях. Банки видят свою роль в открытии и пополнении кошельков, проведении проверок, в том числе в рамках ПОД/ФТ, и в осуществлении переводов и платежей по поручению клиентов на платформе цифрового рубля, — сказала Левашенко. — Здесь и будет «равенство условий»: единая платформа с едиными тарифами будет означать, что клиенты смогут пользоваться платежными услугами любых банков за те же деньги».

По ее словам, у банков появится возможность по предоставлению новых видов финансовых услуг, то есть новых способов заработка и привлечения клиентов.

«Вместе с тем появление централизованной платформы цифрового рубля с едиными тарифами означает вынужденное снижение комиссии за эквайринг, — отметила эксперт. — Кроме того, банки призывают заранее предусмотреть возможные риски перетока клиентских средств со счетов кредитных организаций на кошельки в цифровых рублях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что самое малое, на что можно рассчитывать после введения цифрового рубля, — мгновенные и дешевые переводы между гражданами и юридическими лицами.