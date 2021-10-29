Москва, 29 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Жительница Москвы перевела телефонным мошенникам, которые представились ей работниками прокуратуры, 7,9 млн рублей. Об этом 29 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

«27 октября в полицию обратилась женщина, которой позвонили якобы из прокуратуры и попросили перевести на их счета денежные сбережения для сохранности. Женщина перевела мошенникам 7,9 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Башкирии в служебном подлоге заподозрили бывшего главу сельсовета.