Москва, 29 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Ухудшение в РФ ситуации с распространением коронавируса плохо скажется как на потребительском спросе, так и на темпах роста промышленного производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Промышленность

«Впервые после начала эпидемии в сентябре 2021 года промышленное производство в России показало рост 2,7%. А по сравнению с 2020 годом рост составил 3,2%. Основной вклад в это внесла добывающая промышленность, прежде всего нефтяная и газовая отрасли. Кроме того, наблюдалась положительная динамика и в обрабатывающей промышленности. Ее рост составил 5,1% в годовом отношении. Здесь локомотивами стали показатели обрабатывающей промышленности, в частности нефтепереработка, металлургический комплекс и производство неметаллической минеральной продукции и стройматериалов», — сказал Абрамов.

По его словам, рост цен на газ и уголь способствует росту российской промышленности, в первую очередь экспортной составляющей и особенно энергоемкой промышленной продукции.

«Однако есть опасение, что положительная динамика промпроизводства вызвана разовыми, импульсными факторами. Например, такими как увеличение экспорта отраслей ТЭК на фоне энергетического кризиса в основном в Европе, а также роста поставок электроэнергии на внутренний рынок России, — сказал Абрамов. — Кроме того, социальные выплаты в летне-осенний период сказались на темпах роста в обрабатывающей промышленности за счет повышения потребительского спроса. В октябре и далее влияние этих факторов серьезно упадет».

Кроме того, Абрамов подчеркнул, что ужесточающаяся денежно-кредитная политика ЦБ РФ окажется сдерживающим фактором. А главной неопределенностью может стать фактор инфляции.

«Улучшить ситуацию могут инициативы правительства, в частности направленные на стимулирование частных инвестиций, а также социальная поддержка граждан», — сказал Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на рост экономики России в сентябре 2021 года позитивно повлияло увеличение выпуска в добывающем секторе на фоне мирового энергокризиса, а также ускорение роста в обрабатывающей промышленности.