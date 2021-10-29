Симферополь, , 11:47 — REGNUM Снижения пассажиропотока в три — четыре раза ожидается в аэропорту «Симферополь» в зимний сезон по сравнению с летом. С 31 октября аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Симферополя © ИА REGNUM

В осенне-зимний период работы аэропорта, который продлится по 26 марта 2022 года, рейсы будут выполняться по 20 направлениям — против более чем 60 в курортный сезон.

«В сравнении с курортным сезоном, когда рейсы осуществлялись по 64 направлениям, география полетов в Крым в осенне-зимний период сократится более чем в три раза. Число обслуживаемых в сутки пассажиров также уменьшится в три-четыре раза», — уточнили в аэропорту.

В осенне-зимнем расписании симферопольского аэропорта предусмотрены регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфу, Тюмень, Пермь, Мурманск, Сургут, Сочи, Челябинск, Калугу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные воды, Череповец, Новосибирск, Махачкалу. Рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года симферопольский аэропорт поставил несколько рекордов по количеству обслуженных пассажиров и рейсов. Так, за август здесь обслужили 1 264 477 пассажиров — почти на 40% больше, чем в августе «доковидного» 2019 года.