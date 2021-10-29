Джакарта, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила поддержку страны заключению нового международного соглашения по подготовке к пандемии, переговоры по которому в настоящее время ведутся в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Antara.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Заявление было передано Ретно Марсуди на форуме здравоохранения «Укрепление инфраструктуры здравоохранения в Тихоокеанском регионе».

Кроме того, договор по подготовке к пандемии также задуман как коллективное усилие по обеспечению справедливого доступа к технологическим решениям для развивающихся стран.

По словам Ретно Марсуди, 56 стран по-прежнему не достигли цели по вакцинации 10% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поощряет партнерство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России для защиты Индо-Тихоокеанского региона.

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