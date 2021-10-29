Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Социальный центр и храм великомученика Димитрия Солунского в Петербурге — в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем — готов на 80%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 октября сообщил настоятель будущего храма Сергей Кубышкин.

Vk.com/hram9268 Проект социального центра с храмом св.Димитрия Солунского в Петербурге

Социальный центр и храм великомученика Димитрия Солунского находится на проспекте Героев, берег Матисова канала, участок № 14. Уже изготовлены колокола будущего храма, сейчас идет процесс изготовления куполов. Остаётся самая трудоемкая часть — монтаж монолитных арок сводов храма и основания барабана купола. Работы идут на высоте 35 метров под пронизывающим ветром с Финского залива.

«Мы уже подходим к завершению монолитных работ на строительной площадке. Все это стало возможным благодаря помощи фонда «Созидающий мир» и его руководителяВячеслава Заренкова, который на протяжении двух лет оказывает нам поддержку», — уточнил Кубышкин.

Настоятель отметил, что социальный центр является неотъемлемой частью храма. Его площадь 640 кв. метров, в нем будут реализованы программы помощи людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, которых постигло горе.

«Приход у нас сейчас в процессе формирования. Поскольку у нас идет строительство, есть определенные требования к технике безопасности. Поэтому служба, которая будет в воскресенье (31 октября в 07:45 мск, в шестую годовщину авиакатастрофы, — прим. ред.) пройдет, когда стройки не будет. Впереди у нас День великомученика Димитрия Солунского (8 ноября, — прим. ред.), мы планируем совершить первую литургию, после чего потихоньку будем входить в богослужебный ритм и начинать службу на новом месте», — подытожил Сергей Кубышкин.

По предварительным подсчетам, строительные работы будут закончены уже в текущем году: будут завершены монолитные работы, установлен купол. В 2022 году строители приступят к монтажу внутренних сетей, художественной отделке здания социального центра и храма. Как уточнил настоятель храма, общая площадь социального центра и храма более 2,5 тыс. кв. метров, это самое большое храмовое строительство в городе за два последних десятилетия, которое стоит десятки миллионов рублей.

«Сейчас время непростое. Благое дело само не делается. Я обращался ко многим состоятельным жителям нашего города, из списка Forbes. Когда к ним обратишься, столько выслушаешь, им настолько всем плохо, что хочется им самому помочь, — заметил Сергей Кубышкин. — Единственный человек, который откликнулся два года назад, не прося ничего взамен, никакой помощи, уступок от органов госвласти — это Вячеслав Адамович Заренков».

Напомним, 31 октября 2021 года исполнится шесть лет со дня катастрофы российского лайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Тогда погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времени Великой Отечественной войны.