Москва, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. Об этом 29 октября сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая возможность появится у граждан с 1 июля 2022 года. Оформление будут проводить многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.

В перечне — 19 документов, в том числе военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной помощи, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, а также различные медсправки и судебные решения. Электронный дубликат можно получить на документы об образовании и квалификации, свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России (и их переводы на русский язык), документы об инвалидности, полученные за рубежом.

В правительстве заверили, что процедура оформления является простой.