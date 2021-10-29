Москва, 29 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. Об этом 29 октября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Такая возможность появится у граждан с 1 июля 2022 года. Оформление будут проводить многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.

В перечне — 19 документов, в том числе военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной помощи, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, а также различные медсправки и судебные решения. Электронный дубликат можно получить на документы об образовании и квалификации, свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России (и их переводы на русский язык), документы об инвалидности, полученные за рубежом.

В правительстве заверили, что процедура оформления является простой.