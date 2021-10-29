Волгоград, , 11:49 — REGNUM Заключён контракт на проектирование и строительство школы на тысячу мест в Волжском Волгоградской области. Новое учебное заведение станет шестым подобным по счёту в регионе с 2014 года, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе обладминистрации.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трёхэтажная школа разместится в перспективном жилом микрорайоне Волжского. За основу проекта взяли учреждение образования, построенное ранее в Камышине. Для учеников обустроят 40 классов, многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр и актовый зал, столовую и буфет, библиотеки, оборудуют мастерские и лингафонные кабинеты. Здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, прилегающую территорию благоустроят для активного досуга. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года стартовало строительство школы-тысячника в Ворошиловском районе Волгограда.

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