Стокгольм, 29 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В полдень 29 октября специальная Комиссия по расследованию борьбы с коронавирусом в Швеции представит свой второй промежуточный отчет министру социальных дел страны Лене Халленгрен. Ожидается, что правительственное расследование станет своего рода «приговором» шведскому правительству и его усилиям по борьбе с пандемией в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Швеция

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Комиссия была создана правительством для оценки способности самого правительства, органов государственной власти, региональных и муниципальных администраций справиться со вспышкой коронавируса в Швеции. На этот раз комиссия предоставит массивный отчет из 800 страниц.

Члены комиссии, среди прочего, изучили, как коронавирус проникал на территорию Швеции и распространялся внутри страны. Расследованию также подверглись меры по ограничению распространения SARS-CoV-2, выявление инфекции и то, как органы государственной власти взаимодействовали между собой, пытаясь решить общую задачу.