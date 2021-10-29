Донецк, 29 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние 24 часа три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«Представительство ДНР в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило три раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, при обстрелах украинской стороной применялись гранатометы, стрелковое оружие, миномёты калибром 82 мм и гаубицы 152 мм, и что были обстреляны населенные пункты Минеральное, Старомихайловка и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе может ухудшиться ещё сильнее, так как украинские боевики сознательно нарушают режим прекращения огня.