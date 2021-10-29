Якутск, 29 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают отзывы о столице республики жителями Японии, которые сочли, что Якутск по своей энергетике похож на Нью-Йорк. Предприниматель Юрий Малтугуев назвал впечатление японцев тонкой азиатской лестью, написало ИА SakhaDay.

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Судя по тому, как слова жителей Японии комментируют в соцстеях, якутяне не поверили положительному отзыву о городе. В основном в республике считают, что гости просто прониклись энергией города, и его внешний вид тут не причём. Одни увидели в отзывах японцев насмешку, а другие предполагают, что переводчик просто неправильно понял.

«Нью-Йорк и Якутск? Как это вообще можно сравнивать? Боже, не смешите», — пишут люди.

Многие жители Якутска называют свой город пыльным, и признаются, что им стыдно приглашать в него друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, когда в Якутске начался гололёд, горожанам предложили самим посыпать наледь песком. На перекрёстках были расставлены мешки с песком и совками. Люди не оценили такую идею управы Центрального округа города.