Гётеборг, Швеция, 29 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. 17-летний подросток подозревается в убийстве полицейского Андреаса Данмана в шведском Гётеборге. Подростку также инкриминируют покушение на убийство и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Об этом 29 октября сообщил телеканал SVT.

Шведский флаг

«По нашей оценке, речь не идет о спланированной акции против конкретного полицейского», — заявила в ходе пресс-конференции прокурор Линда Викинг.

По словам Викинг, обвиняемый, состоявший в ОПГ, выстрелил в трех членов другой преступной группировки. Она отметила, что когда на место происшествия прибыл ныне покойный полицейский 17-летний парень якобы дважды выстрелил в него, после чего тот скончался от полученных ранений.

Сколько лет тюремного заключения грозит подростку, журналисты не уточняют.