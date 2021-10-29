Москва, , 11:58 — REGNUM Исполнители Jony и HammAli представили совместный сингл под названием «Наверно, ты меня не помнишь». О выходе композиции они сообщили в личных Instagram-аккаунтах 29 октября.

Youtube Maxpixel.freegreatpicture.com

https://www.instagram.com/tv/CVliZ3eFbXx/

«Эта песня год ждала своего дня и дождалась», — подписал пост о релизе трека HammAli. Сингл доступен для прослушивания на всех цифровых площадках с 29 октября 2021 года.

Добавим, что за несколько часов запись трека «Наверно, ты меня не помнишь» в YouTube прослушали более 114 тыс. человек. Благодаря этому она попала в русскоязычные тренды видеохостинга.

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