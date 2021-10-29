Терский район, Кабардино-Балкария, , 11:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии найдены останки нескольких мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Захоронение было обнаружено на окраине села Дейское в Терском районе.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Останки жертв фашистов нашли поисковики отряда «Кавказский рубеж» и сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Терскому району, сообщили 29 октября в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя поисковиков Виктора Цыбина, в Терском районе фашистские оккупанты проводили массовые расстрелы мирного населения. Среди найденных останков один принадлежит ребенку. В настоящее время находки переданы в Следственный комитет. Будут проведены экспертизы по идентификации личностей погибших, установлению характера повреждений, причин и времени гибели людей.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии предали земле останки 31 красноармейца