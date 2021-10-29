Тбилиси, 29 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Политический кризис, который разразился в Грузии в результате протестов оппозиционных партий, завершился. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что «Мечта» в первом туре выборов в органы местного самоуправления набрала достаточно голосов, чтобы заявить о победе на «референдуме». После завершения второго тура голосования в Грузии не будет выборов три года.

«Три года эта страна сможет спокойно развиваться, никаких выборов до 2024 года не будет. Если кто-то хочет говорить, пусть делает это в парламенте Грузии, который является местом для политических дебатов», — сказал Кобахидзе.

Напомним, политический кризис в Грузии начался, когда оппозиционные партии осенью 2020 года объявили прошедшие выборы в парламент «сфальсифицированными». Они отказались входить в парламент и проводили протестные акции. Руководство «Мечты» заключило с оппозицией соглашение, пообещав провести досрочные выборы, если на местных выборах наберёт менее 43%. В итоге правящая партия получила в ходе первого тура более 46%.