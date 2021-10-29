Петропавловск-Камчатский, , 11:37 — REGNUM На Камчатке по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки, которая является ребёнком-инвалидом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в краевом СУ СКР.

Жертва изнасилования LMAP

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Следствию удалось установить, что трое мужчин в возрасте старше 18 лет изнасиловали несовершеннолетнюю 5 октября в лесу в районе сопки Мишенная в Петропавловске-Камчатском.

Мать потерпевшей узнала о происшествии случайно, когда на смарт-часы ребёнка пришло сообщение от неизвестного мужчины с предложением встретиться. С заявлением в полицию она обратилась только 18 октября.

«Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося, назначен ряд экспертных исследований, проводятся процессуальные и иные следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, обвиняемых в изнасиловани, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия, которые были совершены 24 года назад.